O nás bez nás. Mají ti, kdo volají po odchodu z OSN, představu, co by bylo dál?

Komentář Michaila Romancova: Na sklonku dne, během nějž si letos opět mnozí připomínali založení první Československé republiky, oznámila ministryně obrany na sociální síti své přesvědčení, že by Česko mělo vystoupit z OSN. Politici napříč stranami to obratem odmítli, ale není od věci si rozebrat, co by případné vystoupení z této organizace znamenalo. A ponechme teď stranou skutečnost, že v Chartě OSN ani v žádném jiném dokumentu neexistuje žádná klauzule, která by tento krok umožňovala, a ještě nikdo nikdy z OSN nevystoupil.