I my muži vděčíme ženám za to, že jsme se stali lidmi

Novou slovenskou vládní koalici spojuje kromě korupce a cynismu také to, že ji tvoří muži, kteří nenávidí ženy. Ne jako matky, milenky či manželky, ale jako společenskou a politickou hrozbu pro jejich mužskou nadvládu.

Proto jim vyhovuje, že se drtivá většina slovenských žen bojí jít v noci o samotě po ulici a že se podle nedávného průzkumu devět z deseti mladých žen do 35 let „ocitlo v nepříjemné situaci s muži“. Slovenská společnost vedená muži stále ponižuje ženy a toleruje, že je muži terorizují.

Málokterá zvrhlost je tak odporná jako využívání surové mužské síly a moci vůči ženám. Problém je však i v tom, že ženy už kdysi dávno přijaly své ponižující postavení jako cosi daného a teprve v posledním století začaly zvedat hlavy.

Až donedávna však ženy usilovaly především o to, aby měly stejná práva a postavení jako muži – od toho volebního až po výši platu. Tlak na tuto politickou a společenskou rovnost byl strategicky tak důležitý, že podvědomě potlačoval očividné rozdíly mezi ženami a muži.

Dnes už jsou však sebevědomí a vzdělání žen tak vysoké, že nastal čas říct, že rovnost mužů a žen neznamená, že se od mužů neodlišují. Odlišují se hodně. Nastal čas na knihu americké spisovatelky a výzkumnice Cat Bohannon, která vyšla nyní na podzim pod názvem Eva. Jak ženské tělo řídilo 200 milionů let lidské evoluce (Eve: How The Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution).

Cat Bohannon deset let studovala vědecké poznatky ze všech možných oblastí, od neurovědy až po archeologii. Jejím cílem bylo napsat knihu o vývoji ženského těla a o tom, co „opravdu znamená být biologicky ženou“, napsat nový příběh lidstva, „lepší a pravdivější“, ve kterém je žena