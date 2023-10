Proč lidé milovali Chandlera Binga z Přátel

Je to jedna z těch epizod, která patřila jen jemu: Odchází z práce, z administrativní budovy, kde dělá něco tak nudného a průměrného, že si to žádný z jeho nejlepších přátel nedokáže zapamatovat.

Čekají u výtahu s kamarádem Rossem, který se pro něj zastavil, když kolem prochází Bob, jeden z kolegů z jiného patra. „Čau, Toby,“ pozdraví Chandlera a on mu pozdrav opětuje.

Ross nechápe. „Proč ti, sakra, řekl Toby?“ ptá se překvapeně.

Chandler vysvětluje, že ho tak kolega jednou oslovil a on ho neopravil. Podruhé ho už opravdu opravit chtěl, ale Bob mu nabízel koblihu a on tu koblihu chtěl. „Je to už pět let, kobliha je pryč a já jsem pořád Toby,“ pokrčí rameny Chandler. Trapnost okamžiku přímo cítíte. Možná proto, že jste něco podobného už také zažili?

Ó – můj – bože!

Existuje mnoho vysvětlení a studií popkulturních teoretiků o tom, proč seriál Přátelé v 90. letech tak zafungoval – a zda to bylo „chemií“ mezi herci a herečkami, kteří se na place sešli, nebo tím, že tématy trefili zeitgeist, nebo kombinací obojího. Ale jeho úspěch je nezpochybnitelný.

Jak v knize o fenoménu 90. let napsal americký novinář a spisovatel Chuck Klosterman: „Přátelé se stali vzorem pro zobrazování generačních problémů, aniž bychom přímo uznali, že generace existují.“

Postava Chandlera