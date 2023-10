Teror Hamásu může rozvrátit i Západní břeh. Hrozí třetí intifáda?

Dosud relativně klidnější z palestinských území Západní břeh Jordánu se opět zmítá v násilí. Volby tam nebyly už téměř dvě desetiletí; mnozí se obávají, že by je i tam vyhrál radikální Hamás.

Západní břeh Jordánu je momentálně bezpečnější než Gaza. Ale i přesto, že Izrael toto území v odpovědi na teror nebombarduje a teroristé z Hamásu v jeho pohraničí nevraždí izraelské civilisty, násilí tam po útocích ze 7. října narůstá.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo krátce po útoku Hamásu na izraelské vesnice na Západním břehu Jordánu zabito nejméně 74 Palestinců. Mnozí z nich podle svědků a lidskoprávních sdružení zemřeli při násilnostech izraelských osadníků. Mnozí místní tvrdili zahraničním médiím, že jejich životy a půda jsou nyní ohroženy více než kdykoli předtím.

Přestože pozornost světa se dnes soustředí zejména na Gazu, ve skutečnosti většina Palestinců žije právě na Západním břehu Jordánu (přes tři miliony na Západním břehu oproti více než dvěma milionům v Gaze; další dva miliony Palestinců jsou ale občané Izraele, další dva miliony žijí v Jordánsku, půl milionu v Sýrii, zbytek ze 14,3 milionu lidí žije v dalších zemích světa, pozn. Deníku N).

Dlouhodobě na Západním břehu vládne umírněnější hnutí Fatah. Mnozí analytici se domnívají, že pokud by Hamás vládl i v této oblasti, byla by to pro Izrael katastrofa.

Mnozí místní Palestinci ale přesto (nebo díky tomu) podporují spíše Hamás.

Tleskali Hamásu

„Všichni Palestinci, se kterými jsme se setkali, od Džanínu přes Nábulus až po Ramallah útoku ze 7. října tleskali,“ tvrdil reportér francouzského Le Monde.

„Následující den byli všichni