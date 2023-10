Nový muž č. 3 USA: ultrakonzervativec proti pomoci Ukrajině i proti Rusku, s „neviditelným“ černošským synem

Den před tím, než jej republikáni v americké Sněmovně zvolili svým předsedou, položila mu reportérka televize ABC zdánlivě nevinnou otázku: „Byl jste jedním z hlavních tahounů v úsilí zvrátit prezidentské volby…,“ začala novinářka, ale než stihla větu doříct, už ji poslanci okřikovali: „Sklapněte!“

Mike Johnson, tehdy ještě poslední den víceméně neznámý poslanec z Luisiany, jen zavrtěl hlavou, obrátil oči v sloup a podíval se jinam: „Další otázku.“

Boos … “Shut up! Shut up!” … "Next question" when Rep. Mike Johnson is asked about efforts to overturn 2020 presidential election results … pic.twitter.com/H1O0drK6SE

— Howard Mortman (@HowardMortman) October 25, 2023