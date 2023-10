Projevy antisemitismu v Evropě rostou, konflikt mezi Hamásem a Izraelem situaci ještě zhoršil

V souvislosti se současnou válkou Izraele s palestinskou teroristickou organizací Hamás, která vypukla po bezprecedentním útoku Hamásu 7. října, zaznamenávají Židé po celém světě podstatný nárůst nenávistných projevů a útoků.

Konkrétně v Evropě jde sice i beztoho o dlouhodobě vzestupný trend, jenže aktuální napjatá situace protižidovské projevy – jak na sociálních sítích, tak i ty skutečné verbální i fyzické – zintenzivnila. To dokládají nejen průzkumy, ale i statistika četnosti útoků s antisemitským podtextem, které úřady jednotlivých zemí od začátku aktuálního vyostření dlouhodobého izraelsko-palestinského konfliktu evidují.

„Je to smutný fakt, že kdykoliv, kdy vznikne konflikt mezi Izraelem a Palestinci, Židé po celém světě pocítí nějakou úroveň násilí,“ tvrdí Heidi Beirich, spoluzakladatelka neziskové organizace Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE).

Současný konflikt vyvolal takřka po celém světě vlnu podpory jak Izraele napadeného před třemi týdny Hamásem, tak i Palestinců, kteří zejména v Pásmu Gazy čelí izraelským odvetným útokům, a k tomu i značný a citelný odpor – a to k oběma stranám.

V uplynulých týdnech světová média informovala o mnoha demonstracích a protestech na podporu jak Izraelců, tak palestinských civilistů. A mezi nimi byly i incidenty, ve kterých sehrály ústřední roli antisemitské útoky nebo podpora teroristické skupiny Hamás – od New Yorku přes Paříž a Berlín až po Sydney. Anebo v Rusku, tak jako v neděli v ruském Dagestánu, jak Deník N popsal zde.

Vyhrocená situace panuje i na sociálních sítích, kde se v často vyostřených a nevybíravých střetech začaly hojně projevovat útoky a výhrůžky Židům, zastrašování židovských institucí a antisemitské symboly. A protižidovské symboly se vyrojily i mimo virtuální svět – například na fasádách židovských obchodů nebo přímo na domech židovských obyvatel evropských zemí.

Disturbing. Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. pic.twitter.com/qza8TADGBB — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 31, 2023

„Dostáváme hodně informací, telefonátů, e-mailů od Židů z Evropy – jak od jednotlivců, tak od institucí – synagog, škol…,“ vysvětlil v EuroNews rabín Menachem Margolin, předseda Evropské židovské asociace. Aktuální nárůst antižidovských projevů označil za „největší za poslední dekády“.

„Lidé na ulicích zaznamenávají mnohem více poznámek, špatných pohledů, nenávisti (…), výzev k smrti a fyzického ohrožení,“ upřesnil.

Antisemitism in Europe reaching levels unseen in decades, says Rabbi Menachem Margolin, the chairman of the European Jewish Association. Watch the entire video on Euronews👇 pic.twitter.com/1agDOemo7W — euronews (@euronews) October 25, 2023

Video zobrazuje graffiti na dveřích domu, na kterých je spolu s Davidovou hvězdou německy napsáno „Žid tady“.

Podle údajů americké neziskové organizace Anti-Defamation League, která od roku 1913 bojuje proti projevům antisemitismu, bylo