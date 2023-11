Na rozdíl od změn v USA a Polsku Skandinávie pravidla potratů zmírňuje. Soustředíme se na práva žen, říkají zastánci

Zatímco některé státy USA nebo Polsko za vlády PiS se v poslední době hlásí ke striktnějšímu limitu až téměř zákazu potratů, na severu Evropy je situace úplně jiná. Ke Švédsku, které umožňuje ukončení těhotenství do 18. týdne, se nyní přidá i Dánsko, které po 50 letech kritéria potratů přehodnotilo. Svůj přístup upravilo i Finsko.

Dánsko legalizovalo potraty před 50 lety. V té době schválilo, že limit pro povolenou interrupci hrazenou z veřejného zdravotního systému bude 12 týdnů stáří plodu. Nyní, u příležitosti tohoto výročí, se tamní parlament a etická komise rozhodly zvážit, jestli není třeba určit novou hranici.

„Od doby 70. let toho víme o těhotenství a plodech přece jen více. Zároveň se setkáváme s případy, kdy 12 týdnů k rozhodnutí o potratu zkrátka nestačí,“ vysvětlil Deníku N Leif Vestergaard z dánské etické komise.

Nejjižnější severské království i nyní hranici 12 týdnů těhotenství umožňuje prodloužit na 18 v případech, kdy jde o zdraví dítěte nebo matky. „Důvodem, proč jsme nyní rozhodli, že by bylo vhodné limit prodloužit, je mimo jiné to, že většina potratů po 12. týdnu je schválena tak jako tak, zatímco v těch nerozhodnutých případech to lidem dá větší prostor takové životní rozhodnutí učinit,“ dovysvětlil Vestergaard.

Kdy 12 týdnů nestačí?

Nedávný případ Dánky jménem Lene ukázal, proč může