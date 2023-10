Zdena Mašínová si vyznamenání zaslouží. Opět jsme si ale nepřipomněli to podstatné

Komentář Jana Wirnitzera: Ocenění Zdeny Mašínové prošlo českou společností bez výraznější reakce. S ohledem na veřejnou diskuzi kolem bratří Mašínů v uplynulých letech to není překvapivé, zároveň je to trochu promarněná příležitost. Rod Mašínů mají mnozí Češi sklon vnímat jako jedno ze spousty polí, kde se mohou pohádat a nasbírat lajky, když téma zrovna „trenduje“. O tom podstatném ale nemluvíme.

Je pravda, že kdo sledoval média, věděl, že se vyznamenání Zdeny Mašínové ml. chystá. Ale i tak – vidět, jak se to přímo ve Vladislavském sálu děje, byl přelom.

Mašínovi jsou nejspíš jediným rodem v Česku, který obdržel tři vysoká státní vyznamenání: v sobotu oceněná žena je dcerou Zdeny Mašínové starší (1998, Řád T. G. Masaryka) a slavného odbojáře generála Josefa Mašína staršího (2022, Řád bílého lva).

Vůbec poprvé si ale někdo z rodu Mašínů převzal z rukou prezidenta vyznamenání osobně a nemusela zaznít slova „in memoriam“.

Jasně – třeskutejší by bylo to, kdyby prezident vyznamenal přímo bratry Josefa a Ctirada (toho už bohužel právě in memoriam), kteří se v roce 1953 prostříleli… a tak dál, však to znáte. To bychom se hádali víc. Nevyznamenal, ostatně už to před časem avizoval.

Ocenění Zdeny Mašínové ml. ale je pozoruhodné gesto. Povrchnější linie zdůvodnění je, že bývalý komunistický voják vyznamenal ženu, která se před komunisty nikdy nesklonila. Dá se na to ale dívat i optikou