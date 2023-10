Expert na vojenské okupace: Izrael nemá plán, v Gaze uvázne jako v močálu. A Hizballáh s Íránem mu hrozí ještě víc

„Myslím si, že Izrael zůstane v Gaze delší dobu, ať chce, nebo ne. Prostě proto, že nemá plán, co dělat dál, a toho se USA velmi obávají,“ říká v rozhovoru s Denníkem N expert na mezinárodní bezpečnost a problematiku vojenské okupace Rob Geist Pinfold. Invazi totiž nemůžete začít bez plánu. „Musíte myslet na to, co bude potom. Porazili jsme nepřítele, zbavili se Hamásu v Gaze – a co budeme dělat dál? Izrael bude muset okupovat území, kterému zároveň nechce vládnout. Komu by mohl předat kontrolu?“

V rozhovoru s Robem Geistem Pinfoldem se mimo jiné ptáme:

Proč Izrael oddaloval pozemní invazi navzdory počátečním silným prohlášením;

proč Izrael potřebuje zničit Hamás a jestli je to v jeho silách;

co musí mít každá země naplánované před zahájením invaze, aby „neuvázla v bažině“;

co bude s Pásmem Gazy, až válka skončí.

Po teroristickém útoku Hamásu premiér Izraele Benjamin Netanjahu ostře prohlašoval, že „nepřítel zaplatí bezprecedentní cenu“. Celý svět očekával okamžitou pozemní invazi. Co tedy Izrael zpomalilo?

To, co ho brzdilo vždycky. Nevědí, co by s Pásmem Gazy dělali. Za vyjádření, která zmiňujete, si Netanjahu vysloužil záplavu kritiky. Řekl, že každý člen Hamásu je mrtvý muž. Ministr obrany Joav Gallant je nazval lidskými zvířaty. A následovala kritika, že Izrael těmi výroky ukázal svoji pravou tvář a jeho vyjádření dokazují, že budou následovat etnické čistky.

Jenže ona ta prohlášení vyplývají z toho, že Izrael nikdy nevěděl – a ani teď neví! –, co si s Pásmem Gazy počít. Proto pozemní invazi oddaloval. Debatovalo se na nejvyšších místech, armáda tlačila na jakési vyvolání šoku neodkladnou pozemní invazí a okupací městských center.

Máte lidi jako Benjamin Netanjahu, který je opatrnější a snaží se najít způsob, jak k pozemní invazi sice vyzývat, ale zároveň nespustit její totální formu. A pak máte USA, které rozhodování Izraele ovlivňují. Americký ministr zahraničí Antony Blinken mluvil s představiteli izraelských bezpečnostních služeb sedm hodin. To je člověk, který nemá čas ani na vlastní děti. Takže pro obě strany jsou tato setkání prioritou. USA nejdřív invazi podpořily, ale pak se ji snažily zpomalit. Uvědomují si, že Izrael pro to území nemá strategický plán a že s nimi Izraelci nesdílí dostatek informací o tom, jak by pozemní invaze měla vypadat.

Kromě toho chybí shoda také v izraelském vojenském kabinetu. Nejdůležitější ale je, že Izrael zatím nepřišel s