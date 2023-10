Od útoku Hamásu evidujeme v Česku o 400 procent víc projevů antisemitismu, říká předseda Federace židovských obcí

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda a jak se zvýšil počet antisemitských projevů v České republice od teroristického útoku Hamásu v Izraeli?

Jak tyto projevy vypadají?

Hrozí jejich přelití z virtuálního prostoru?

Jak předseda Federace židovských obcí hodnotí kroky české vlády směrem k Izraeli po útoku?

Z různých zemí Evropy přicházejí zprávy o útocích proti Židům, jejich domům i synagogám. Zaznamenal jste nárůst antisemitských projevů i v Česku?

Bohužel ano. Po teroristických útocích Hamásu a začátku války jsme zaznamenali bezprecedentní nárůst projevů antisemitismu na internetu, především na sociálních sítích, až o 400 procent.

Objevily se už i nenávistné letáky na veřejnosti, ale naštěstí u nás zatím nedošlo k zásadním projevům nenávisti vůči Židům na ulicích a v reálném životě, tak jak to vidíme třeba v jiných evropských zemích na Západě, kde probíhají demonstrace, jejichž součástí jsou antisemitská hesla, a kdy například v Berlíně už hořela i synagoga.

U nás byly tři propalestinské demonstrace. Zaznívala i tam antisemitská hesla, o kterých mluvíte?

Zaznívaly tam slogany typu „From the river to the sea, Palestina will be free“, což v podstatě znamená volání po genocidním odstranění Izraele a jeho obyvatel. Tyto proslovy jsou mimochodem