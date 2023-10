Co bude s gigafactory u Plzně po jednání Fialy se šéfem Volkswagenu? Nastiňujeme čtyři scénáře dalšího vývoje

Již dnes by měl koncern Volkswagen naznačit, zda má zájem o výstavbu továrny na baterie do elektromobilů u Plzně. Vláda Petra Fialy se na projekt chystala půldruhého roku, výsledek jednání s šéfem koncernu Oliverem Blumem je ale nejistý. Popisujeme scénáře, jak může schůzka českého předsedy vlády a jednoho z nejmocnějších mužů evropského byznysu dopadnout.

Volkswagen dá Líním zelenou

Pro Česko by se jednalo o ideální scénář. Stále existuje možnost, že dá Volkswagen po pondělním jednání jasné stanovisko, že chce továrnu v Česku a v původně projednávaných termínech. To znamená, že by k zahájení výstavby mělo dojít již v roce 2025. Do té doby by se ale musela upravit plocha letiště, které je v areálu teď. Nejde jen o vybourání betonové ranveje, ale především o sanaci půdy znečištěné neekologickým provozem.

Zahájení stavby přesně v roce 2025 ale není jisté ani z dalších důvodů. Ačkoliv obce daly předběžný souhlas s umístěním továrny v aktuálním rozsahu, nejsou