Politická Pointa N: Stanjura, superlídr a polák. Tři hesla týdne

Tento týden se staly tři události, které v jednom případě ovlivní příští rok, v druhém následujících pět let a v tom třetím možná i celá desetiletí.

Případ první: Rozpočet na rok 2024

Po měsících hádek ve vládě a v koalici se ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) podařilo protlačit státní rozpočet prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Mimochodem – debatám o něm a Stanjurovu působení na ministerstvu obecně se věnoval vyčerpávající text kolegy Michala Tomeše.

Mnozí vládní poslanci z výsledku nejsou nadšení, ale to je všechno, co s tím v této fázi dělají. Hovoří o kompromisu, maximu možného, a zvláště těm pravicovým se při pohledu na schodek 252 miliard korun prohlubuje dech a zrychluje tep.

Ale ti z TOP 09 – třeba poslanec Marek Ženíšek – jsou rádi za to, že země bude splňovat jedno z maastrichtských kritérií, i když si lze těžko představit, že by se Česko vedené vládou v čele s ODS začalo chystat na přechod od koruny k euru.

„Snad nás v tomto nepředběhne Polsko,“ komentoval v pondělí budoucí vývoj země liberecký hejtman Martin Půta, když hovořil s Deníkem N. V regionech, jako je ten jeho, totiž mnohé firmy účtují v korunách – s nadsázkou míněno – hlavně mzdy zaměstnanců. Jinak obchodují v eurech a evropská měna by se jim hodila.

Premiér Petr Fiala (ODS) byl v Izraeli, prezident Petr Pavel nepřišel, aby řekl, co si o rozpočtu myslí. A opozice pokračovala v tom, co dělá poslední dva roky. Mluvila a mluvila a mluvila. Někteří jako stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková z ANO hovořili tak dlouho a takovým způsobem, že to nebavilo ani jejich stranické kolegy.

„Taky jsem myslel, že to dnes bude rychlejší,“ řekl v kuloárech jeden ze zákonodárců hnutí. Podíval se na obrazovku, kde právě Balaštíková sdělovala, že průměrná dojivost je 10 tisíc litrů za rok.

Jeden z mála, kdo tak ve středu zůstal v klidu – až na okamžiky, kdy hledal poslance, aby nepropásli hlasování – byl