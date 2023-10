Žije v Izraeli, ale přátele má i v Gaze. Musíme bojovat o život, a ne za smrt, říká DJ Ramzy al Spinoza

V rozhovoru mluví i o tom:

Proč se hudební festival konal tak blízko hranic s Gazou;

jak teroristický útok ovlivnil jeho vztahy s přáteli a s umělci z Palestiny;

co by měla dělat izraelská vláda jinak;

jaké změny mohou čekat celý Blízký východ.

Kde vás zastihly zprávy o teroristickém útoku na Izrael?

Byla sobota ráno a já byl doma v Jeruzalémě. Jeruzalém není místo, kam by dopadalo hodně raket a kde by často houkal poplach, protože ve východním Jeruzalémě se nachází islámská svatyně Skalní dóm. Takže se cítíte mnohem bezpečněji. Ale tentokrát mě poplach vzbudil a hned na mě vyskočilo spoustu zpráv. Navíc jsem v hodně arabských skupinách na Telegramu.

První informace, které se ke mně dostaly, pocházely od novinářů z Gazy. A první, co jsem uviděl, byli ozbrojenci Hamásu, kteří prorazili zeď na hranicích a byli v izraelských ulicích, stříleli na budovy a náhodná auta. Bylo mi jasné, že se děje něco velkého.

Potom se začala objevovat videa z festivalu. A kamarádi, kteří znají lidi, co tam byli, začali získávat informace o pohřešovaných a mluvit o tom, co se jim stalo. Šokovalo mě to, i já jsem součástí té scény.

Reakce armády a vlády byla pomalá. Teroristé útočili na lidi v jejich domech několik hodin a vy jste to na internetu mohli vidět živě, poslouchat lidi, jak mluví o tom, že jim domů vnikli teroristé. O tom, co se děje. Sledovat to bylo děsivé.

Je to první válka, kde dostáváte veškeré informace okamžitě, živě přímo z terénu od lidí, kteří vám ukazují videa s teroristickými útoky a s tím, jak se vraždí lidi. Neuvěřitelné příběhy o sedmdesátiletých chlapech, kteří vezmou do ruky zbraň a zabíjejí teroristy. A tohle se ještě pořád ozývá. Příběh je tady mnohem větší než samotný útok.

Jeden z příběhů se vás týká i osobně, jelikož váš bratranec přímo čelil první vlně teroristů na hranicích. Co přesně se stalo?



Je mu 21 let a tři dny nato ho měli propustit z vojenské služby. Byl na základně Sufa v Pásmu Gazy. Snídal ve spodním prádle beze zbraně, když najednou vybuchly dveře a