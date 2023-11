Komentář Ivana Mikloše: Ambice dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality je podle knihy Václava Smila vzhledem k rostoucí spotřebě energeticky náročných materiálů nereálná. Mnohem více cementu, oceli a umělých hnojiv budou potřebovat zejména rozvojové země.

Jak opravdu funguje svět a proč je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 nereálné

Rád bych čtenáře seznámil s knihou, kterou považuji za výjimečnou. Jmenuje se Jak svět doopravdy funguje, napsal ji Václav Smil a v češtině vyšla rok po originálu How the World Really Works. Smil je kanadský vědec českého původu, z Československa emigroval po roce 1968. Na Západě je známý a uznávaný, mezi jeho příznivce patří například i Bill Gates, který prý přečetl většinu z jeho více než čtyřiceti knih a který napsal, že „neexistuje jiný autor, na jehož knihy bych se těšil víc než na Václava Smila“.

Kniha Jak svět doopravdy funguje je pohledem vědce na aktuální globální problémy, jako je energetická krize, role fosilních paliv, globální oteplování, výživa lidstva, globalizace, role vědy, výzkumu a techniky v řešení globálních problémů a podobně.

Těmto tématům se věnuje na základě objektivních dat, která podává v historické perspektivě a v souvislostech, přitom ale srozumitelně a poutavě. Není hlasatelem apokalypsy, ale ani neodůvodněným technooptimistou. Na základě tvrdých dat a nejnovějších vědeckých poznatků odhaluje a usvědčuje z nepodloženosti a nekompetentnosti či nereálnosti nejen populární konspirační teorie, ale i některé mainstreamem, globálními institucemi a vládami šířené závěry, cíle nebo záměry.

Asi nejdůležitějším odkazem jeho knihy je