Putin v nouzi hledá nepřítele. Noční schůzka s opozičním lídrem je přípravou na volby nebo příměří

Co znamená, když si ruský vůdce v noci povolá posledního významnějšího lídra demokratické opozice, který zůstal v Rusku a na svobodě? Buď je v úzkých, nebo má plán.

Bylo pozdě večer 25. října, když do Kremlu přijel muž, jehož tam novináři, kteří do prezidentského sídla ještě mají přístup, nečekali – nejen v tak pozdním čase, ale hlavně ne v nynější pohnuté době.

„S nikým nepromluvil ani slovo a vešel dovnitř,“ popisuje příchod zakladatele a dlouholetého vůdce demokratické strany Jabloko Grigorije Javlinského dvorní reportér hlavy státu z listu Kommersant Andrej Kolesnikov.

Bez komentáře

Na oficiálních stránkách Kremlu není o noční schůzce Javlinského s Putinem ani slůvko. Putin prý včera jednal jen s mladými vědci z kosmického oboru a byl na výstavě výdobytků ruského kosmického průmyslu. A předevčírem s duchovními představiteli konfesí. O těchto aktivitách prezidentská tisková služba informuje podrobně; zveřejnila i fotografie.

O nečekaném rozhovoru Putina s Javlinským, nestorem ruské demokratické scény, však Kreml mlčí. Oficiální zprávu zveřejnila pouze tisková služba strany Jabloko. Na přímý dotaz vládní agentury Interfax mluvčí Dmitrij Peskov odpovědět odmítl. „Toto nijak nekomentuji,“ řekl jen.

A tak nelze konfrontovat verze o tom, co bylo obsahem rozhovoru ani kdy přesně se odehrál. Tisková služba Jabloka upřesnila, že se protáhl přes půlnoc, což by znamenalo, že Javlinskij vstoupil do Putinových komnat ve středu a vyšel z nich ve čtvrtek.

Podle Jabloka byla hlavním tématem „nutnost