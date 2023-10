„Naštvali jsme se, Fiala si vzal pauzu a jednalo se dál.“ Lídr lidovců popisuje vyjednávání o kandidátce Spolu

„Fiala je hráč jako blázen,“ popisuje vyjednávání o kandidátce Spolu do eurovoleb lídr lidovců Tomáš Zdechovský. Stávající europoslanec je nicméně až čtyřkou společné kandidátky. Pro KDU-ČSL je ale podle něj důležitější voličům ukázat, že se umí domluvit. Jednání podle Zdechovského v určitých fázích směřovalo k neúspěchu, nakonec ale strany dokázaly najít kompromis.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč se KDU-ČSL spokojila až se čtvrtým místem na kandidátce?

Byla jednání někdy vyhrocená? A jak?

Jak je možné, že na kandidátce spolu budou i známí rivalové Alexandr Vondra a Luděk Niedermayer?

Nehrozí, že budou voliči lidovců své kandidáty kroužkovat?

Jak bude vypadat kampaň a nakolik bude společná?

Jste lídrem KDU-ČSL, ale zároveň až čtyřkou na kandidátce. Jak jste spokojený s výsledkem vyjednávání?

Při vyjednávání takových projektů musíte prokázat velkorysost. A čím jsem starší, tím více si uvědomuju, že někdy je lepší ustoupit. A potom je jedno, jestli jste na třetím, nebo na čtvrtém místě. Je lepší nechat těm věcem volný průběh než za každou cenu trvat na svojí pozici.

Původně to byla dvojka (druhá pozice na kandidátce pro TZ byla původní představou vedení lidovců, pozn. red. ), ale myslím, že dlouhodobě se tento otevřený přístup vyplácí. A nám při tom vyjednávání paradoxně nešlo o mandáty, ale aby volič lidovců ocenil, že se umíme domluvit.

Přestože máte ve Sněmovně silnější klub než TOP 09, nyní jste na kandidátce až za Luďkem Niedermayerem. Jak je to možné?

My nemáme před sjezdem (TOP 09 má sjezd 11. listopadu, pozn. red.) a v žádném případě nehrajeme žádnou hru. Řekli jsme, že v těchto volbách ustoupíme a ukážeme velkorysost. Od začátku říkám, že se eurovoleb nebojím, nebál bych se ani těch pěti procent, kdybychom šli samostatně (pro získání mandátu v Evropském parlamentu musí strana nebo koalice získat minimálně pět procent hlasů, pozn. red.). Věřím, že bychom udělali takovou kampaň, takový mazec po celé České republice, že bychom lidi prostě přesvědčili a oni by nakonec přišli a naházeli nám to tam.

Zároveň se vůbec neobávám, že mě někdo přeskáče. Nikomu nechci bránit v individuální kampani, protože vím, že když to uděláme řízeně, může to posílit značku KDU-ČSL a týmový duch v rámci strany. Tohle je už moje čtvrtá kampaň, mám radost, že se to nyní takto povedlo.

Znamená to, že budete podporovat kroužkování, před kterým právě u lidovců někteří politici ODS, včetně lídra kandidátky Alexandra Vondry, varovali?

Nemyslím, že se bude nějak zásadně kroužkovat. Nemám problém s rolí týmového hráče. Když mi Saša s Veronikou (Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová, oba ODS, jednička a dvojka na kandidátce, pozn. red.) a Luděk Niedermayer dodají své materiály, budu je