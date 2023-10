Vývoj bojů (610. den): Nechte Rusy mrznout v zákopech. Britský expert radí Ukrajině, jak zvládnout těžkou zimu

Britský analytik radí, jaká by měla být taktika Ukrajinců na frontě během zimy.

Evropa pravděpodobně nesplní svůj slib, že do března vyrobí pro Ukrajinu milion dělostřeleckých granátů.

Rusové znovu získávají dělostřeleckou převahu a připravují nové kamikaze drony, kterými budou zasahovat ukrajinskou infrastrukturu.

Panují také obavy, zda budou mít Ukrajinci dostatek raket pro protiletadlové systémy.

Video dne: Ukrajinský systém pokládá protitankové miny, minometný tým při práci.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za středu 25. října. Situace na některých místech již může být jiná.

Na několika místech východní Ukrajiny pršelo, což zpomalilo boje na frontě. Je to také připomínka toho, že se blíží zima, která se může podobat té loňské. V této části se proto podíváme na to, co můžeme očekávat v nadcházejících měsících.

Komentář k situaci vydal minulý týden Jack Watling, vojenský analytik britského think-tanku RUSI. Do konce roku neočekává velký pohyb, takže ukrajinská protiofenziva 2023 frontu příliš neposunula a dosáhla menších územních zisků, než se očekávalo ještě na jaře. Rusové na ni byli dobře připraveni.

„Průlom směrem k Tokmaku je letos velmi nepravděpodobný, pokud se Rusové sami nerozhodnou ustoupit,“ napsal.

Přestože přes zimu neočekává velké ukrajinské ofenzivní operace, Ukrajinci podle něj stojí před obtížnou kombinací úkolů, které si navzájem odporují, ale bylo by dobré, kdyby je zvládli: musí udržet