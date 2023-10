Nejohroženější malé děti ještě rok poputují do ústavů. Chybějí pěstouni, pomoci má vymazání hranic krajů

Česko, kde světoznámý psycholog Zdeněk Matějček už v 60. letech popsal vážné negativní dopady ústavní péče zvláště na nejmenší děti, roky nedokázalo systém změnit a napravit v něm chyby. Po několika marných pokusech se sice politikům v roce 2021 podařilo do zákona prosadit zavření kojeneckých ústavů od roku 2025 a současně od ledna 2024 zakázat umisťování do krizových zařízení v případě dětí do tří let, jež vyžadují okamžitou pomoc.

Avšak nyní musí od tohoto původního plánu částečně ustupovat. A to přesto, že podle aktuální studie OSN, na niž samo ministerstvo práce a sociálních věcí ve své analýze předložené vládě v říjnu upozorňuje, definuje ústavní péči jako formu násilí na dětech.

Termín zavření kojeneckých ústavů sice zatím zůstává stejný, ovšem v případě krizových zařízení aktuální novela ministerstva práce a sociálních věcí odkládá změnu o rok, protože chybějí náhradní rodiny, které by se o nejmenší děti postaraly. Na druhou stranu se ale stejný materiál pokouší napravit chyby, které v systému existují a které mnohdy komplikují získat dostatek pěstounů.

Odšpuntovat přípravu pěstounů

V současnosti je v náhradní péči v Česku 23 800 dětí, 410 jich je v kojeneckých ústavech. Podle analýzy iniciativy 8000 důvodů bylo v dlouhodobé pěstounské péči k roku 2022 celkem 14 918 dětí. Důležité číslo 4238 ukazuje počet dětí v roce 2018 ve školských dětských domovech. V roce 2022 jich bylo 4261, tedy o 23 více.

„Jsem hrdá, že se mi v létě 2021 podařilo prosadit zavření kojeneckých ústavů, protože debaty o tom se tu vedly dvacet let. Byl tam o rok kratší termín leden 2024 pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ale byla to rezerva, aby si systém uvědomoval, že se musí opravdu snažit zajistit péči v rodinách,“ vysvětluje změnu místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která má za Piráty tuto oblast na starosti.

Jenže v tuto chvíli právě pěstouni stále chybějí. Podle ministerstva i mnoha expertů je to problém některých krajů, které práci s náhradními rodinami zkrátka nedělají dobře.

„V situaci, kdy musíme získat navíc asi sto pěstounských rodin pro děti do tří let věku, které jsou aktuálně v kojeneckých ústavech, potřebujeme, aby