„Nepřestávejte na sobě pracovat.“ Co Drábová, Pithart, Kovy, Tučková a další přejí Deníku N k pátým narozeninám

Deník N je na světě už pět let. Co mu k narozeninám přejí známé osobnosti a co pro ně Enko znamená? Přinášíme ukázku z výroční knihy nazvané Z nuly na pět.

Hleďme, ono to funguje

Petr Pithart (politik a spisovatel, externí spolupracovník Deníku N)

Chci vzpomínat, kdy a kde to všechno začalo, ale budu se nutně mýlit, určitě mě mnozí opraví, doplní.

Začátek je ve vzniku Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky v roce 2016. Není to tak dávno, ale co všechno se od té doby stalo! A děje! Kolik krizí! Jedna horší druhé, jedna přes druhou. Zvali mě tehdy, abych v Prague Business Clubu přednášel o problémech moderních českých dějin. Byl to celý cyklus, takže jsem některé protagonisty klubu poznal blíže. Zvali i nečleny (kteří neměli na členský příspěvek) a bývalé disidenty.

Byl jsem svědkem, jak si tam svoji vlastní roli hledá a formuluje podnikatel v hotelnictví Tomáš Richter. Dnes je ředitelem sboru poradců prezidenta republiky. Přemýšlel tehdy, jak pomoci nezávislé žurnalistice a jak pro ni shánět finance. Tomáš se se mnou několikrát sešel, jakož i s dalšími staršími, zkušenými harcovníky.

Asi vrcholem mého zapojení do tohoto sotva se rýsujícího podniku bylo oslovení milionářů a právě i miliardářů – na gala sponzorské večeři na Slovanském ostrově. Nikdy předtím ani potom jsem nemluvil k tak velkým penězům, k tolika ochotným sponzorům.

Vyprávěl jsem jim vlastně jen svůj vlastní příběh novináře, který začínal jako pětadvacetiletý mladík na půlúvazek v roce 1966 v redakci týdeníku Literární noviny. Byl to věru dlouhý a spletitý příběh o tom, že o nezávislé žurnalistice nebylo u nás až do toho večera ani řeči. Spletitý, znovu a znovu přerušovaný a navazovaný příběh – skoro celý můj život. Snažil jsem se, aby můj příběh, vlastně příběh závislé žurnalistiky, byl hodně jímavý.

Pak u našeho stolu kdosi zavedl řeč na to, mít tak vlastní noviny. Nic jiného nás nenapadalo, ledaže koupit Lidové noviny! Blbost, ovšem… Tomáš ale nelenil. Za nějaký čas tu byl nadační fond, který velmi rozmyslně podporoval jen jisté aktivity: připadalo mně prozíravé podporovat investigativce v regionálním tisku, ty nejohroženější.

Pak už se moje nit ztrácí: nadace běžela, myslel jsem si, že dobře.

No a najednou tu byl Deník N. Znělo to neuvěřitelně. A naplňovalo mne přímo nadšením, že starší deník, ten se dvěma N, nám do Prahy podal víc než pomocnou ruku. Slováci, ti poněkud