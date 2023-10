Postřílel minimálně 16 lidí a další desítky zranil, pak utekl. Americký stát Maine v noci zažil nejhorší hromadnou střelbu své historie

Několik lidí zemřelo a další byli zraněni při tragické hromadné střelbě ve městě Lewiston v americkém státě Maine. Počet mrtvých se napříč médii liší, CNN uvádí 22, NBC News mluví minimálně o patnácti. (Aktualizace: guvernérka dnes v 19 hodin SELČ oznámila, že mrtvých je 18 a 13 zraněných). Podezřelý útočník Robert Card tam poloautomatickou puškou typu AR-15 střílel na dvou místech – v baru a na bowlingu. Poté utekl a policie po něm okamžitě vyhlásila pátrání a svolala rozsáhlou pátrací akci.

Střelec přijel krátce před 19. hodinou místního času do barové restaurace Schemengees v Lewistonu v bílém osobním voze, jehož snímek policie zveřejnila a vyzvala veřejnost, aby jí ho pomohla identifikovat. Poté jel do bowlingového centra Sparetime Recreation a nakonec do místního supermarketu Walmart.

Na fotografiích z útoku, které pořídily vnitřní kamery, bylo patrné, že