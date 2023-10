Daně zvyšovat nechce, ale na Železnou lady slyší. Na koho Stanjura dá a podle čeho se řídí?

Řešil nejtěžší krize samostatného Česka i následky daňových škrtů, které jeho strana prohlasovala společně s hnutím ANO, SPD a KSČM. Deník N popisuje působení Zbyňka Stanjury v pozici ministra financí na základě hovorů s jeho spolupracovníky, ekonomy, politickými partnery i oponenty. Mnozí z nich se shodují na tom, že navzdory nepopulárním krokům Stanjurova pozice není ohrožená. To ale neznamená, že by s jeho prací panovala úplná spokojenost. Ministrovo rozhodování podle některých není dostatečně transparentní a obhajitelné, chybí mu větší podpora premiéra Petra Fialy a měl by se více zaměřit na fungování svého ministerstva. To v posledních letech funguje spíše samospádem.