Antibabiš funguje. K přesunům zklamaných vládních voličů příliš nedochází, klíčovým argumentem je šéf ANO

Když se v polovině října pokoušela opozice vyslovit vládě nedůvěru, podle očekávání neuspěla. Jednání Sněmovny se ale na dva dny změnilo v politické bojiště, které využili i zástupci vládní koalice. Vedle již tradičně ostrých vyjádření zástupců opozičního hnutí ANO a SPD si tentokrát nebrali servítky ani zástupci vlády.

Premiér Petr Fiala (ODS) svůj kabinet chválil, ostře a na své poměry i osobně se ale také vymezil proti svému předchůdci. Andreje Babiše vylíčil jako politika, kterému je Česko v zásadě jedno a řeší jen své osobní zisky. Vyzval poslance a pochopitelně i voliče, aby si představili Babišovu vládu s podporou Tomia Okamury u moci během ukrajinské krize.

„Vzpomeňte si na volby v roce 2021 a představte si, co by se s naší zemí stalo, kdyby ty volby dopadly jinak, kdyby se věci měly jinak,“ řekl Fiala. „Uvědomme si prosím, že to není samozřejmost, že to celé mohlo být jinak. A pak prosím hlasujte podle svého svědomí,“ dodal.

Z pohledu premiéra nešlo v žádném případě o náhodnou poznámku, ale o součást rozumné strategie. A spíše než k poslancům mohl Fiala mluvit k voličům vládní koalice. Ti totiž ve skutečně velké míře vnímají Babiše a Okamuru jako nepřijatelnou alternativu.

A to až do té míry, že s fungováním vlády je sice výrazně nespokojeno přibližně šest set tisíc jejích voličů ze sněmovních voleb roku 2021, ti všichni by ale