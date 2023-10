Od Volkswagenu bychom ke gigafactory potřebovali jasné ano. Existuje i jiný investor, říká Síkela

Ani po loňském zajištění alternativních dodávek plynu nemá ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) klidný rok. V běhu je tendr na nový blok jaderných Dukovan v řádu stovek miliard. Do toho hrozí krach strategické investice Volkswagenu do výstavby gigafactory u Plzně, ministr se také dostal do mediální přestřelky s miliardářem Danielem Křetínským kvůli nákupu energetické infrastruktury. K tomu všemu ještě bývalý bankéř musí spolknout, že v příštím státním rozpočtu dostane minimum peněz na pomoc v energetice. Co když voliči opět rostoucí účty za energie vládě spočítají? „Ta obava tam je. Ale pevně věřím, že občané a voliči pochopí, že nelze žít na dluh,“ doufá Síkela.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Co říká Síkela na kritiku ze strany Křetínského médií?

Proč stát nakupuje podniky, na nichž stojí energetická infrastruktura?

Jak by měla vypadat budoucnost energetické společnosti ČEZ?

Kolik jaderných bloků by se mělo v Česku nakonec stavět?

Proč ministr přistoupil na škrty v energetické pomoci?

Jak se může dál vyvíjet možná investice Volkswagenu do české továrny na výrobu baterií do elektromobilů?

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se na svém Facebooku nedávno v nadsázce chlubil tím, že jste teď v Blesku častěji než Agáta Hanychová. Těší vás taková pozornost bulváru?

Koho by těšilo, když vidí na stránkách bulvárních novin titulky, že měl někoho obrat o 33 miliard, a další poměrně dehonestující věci. Já to samozřejmě snesu, ale není to příjemné pro členy mé rodiny.

S vlastníkem Blesku Danielem Křetínským jste se pustil do přestřelky na stránkách ekonomického listu Financial Times. Tam jste ho kritizoval za to, že přes svá média prosazuje vlastní byznysové zájmy. Jeho skupina EPH se se státem střetla při nákupu vlastníka plynové infrastruktury Net4Gas a právě státní nákup této firmy je na stránkách Blesku kritizován…

Nenazval bych to přestřelkou. Já jsem byl Financial Times osloven v souvislosti s jednáním nukleární skupiny (skupina členských zemí EU podporujících rozvoj jádra, pozn. red.). Jedna z otázek, která mi byla položena, se týkala i medializace koupě Net4Gas v českém bulvárním tisku.

Řekl jsem, že by bylo zajímavé sledovat, jestli by si pan Křetínský něco takového dovolil i v jiných zemích, kde vlastní nějaký byznys a média. A zároveň jsem řekl, že zájmy miliardářů nemusí být vždycky v souladu se zájmy celé společnosti. Mě zajímá spíš hrubý domácí produkt na hlavu a jeho vývoj než nějaké zájmy miliardářů či chcete-li oligarchů.

Zůstaňme u Daniela Křetínského. Znal jste ho před svým nástupem do politiky?

Třicet let jsem pracoval v bankovnictví primárně v regionu střední a východní Evropy. V posledních čtyřech pěti letech jsem byl členem holdingového představenstva Erste Group, kde jsem měl na starosti všechny relevantní firemní skupiny napříč regionem. Nebudu skrývat, že