Pointa N: A začal politický podzim. Vláda a opozice se handrkují o rozpočet

Poslanci začali v prvním čtení projednávat zákon roku. Sněmovna od středečního rána řeší státní rozpočet na příští rok. Vláda dolní komoře předložila návrh deficitního hospodaření ve výši 252 miliard korun. Pro kabinet Petra Fialy (ODS) je jeho schválení naprostou nezbytností, opozice naopak využívá příležitosti strefit se do vládnoucí koalice.

Rozpočet? Bude. Snad

Kabinet si od takzvaného zákona roku slibuje snížení výdajů státního rozpočtu oproti letošnímu roku, což je jeden ze základních slibů současné vládní sestavy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil před poslanci návrh za „vyvážený a realistický“.

Opozice jej hodnotí úplně jinak. Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) v dolní komoře řekla, že čísla, která Stanjura za vládu předložil, neodpovídají realitě.

V tomto ohledu je to business as usual, klasická rétorika a klasický boj. Vládu čekají tři ostrá čtení, ve kterých jí opozice nedaruje ani centimetr prostoru. Jak při schvalování úsporného balíčku, který ANO a ODS označovaly na škále „daňový až okrádací“, tak i během jednání o vyslovení nedůvěry vládě byly v dolní komoře mezi oběma bloky patrné příkopy.

Pro kabinet je schválení zákona naprostou nezbytností, pro opozici v zásadě prostorem zdarma na střelbu do koalice. Vládní voliči po své sestavě dlouhodobě chtějí, aby neváhala sáhnout k úsporám, u konkrétních opatření se ale často nemusí shodovat. V jejich zájmu je tak změnit projednávání na jakousi přehlídku popisující rozumné úsporné kroky vlády, které ale neohrozí budoucí rozvoj. Problém může například být, pokud nedojde k zákonem definovanému slibu ohledně výše platů učitelů.

Pro opozici je státní rozpočet další kapitolou, při které může současný kabinet vykreslovat jako asociální seskupení, které škrtá na potřebných a nezbytných funkcích státu. A tím se snažit lákat některé vlažnější nebo ekonomicky slabší podporovatele koalice. Na druhé straně bude ANO mluvit o tom, že vláda porušuje vlastní sliby, hospodaří špatně, nešetří na provozu a tak podobně.

Je to již tradiční představení, které je spjaté s politickým podzimem. Pro koalici by mohlo jít o skutečně komplikovaný zákon. Příští rozpočty by už totiž Fialova sestava mohla řešit v lepší ekonomické situaci (doufejme všichni), což i pro ni bude pohodlnější pozice.

Fico počtvrté

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala předsedu strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica předsedou nové koaliční vlády, která vzešla ze zářijových předčasných voleb.

Fico se tak premiérem stal již počtvrté, což sám také připomněl, a už nyní začíná ukazovat, jak bude Slovensko za jeho vládnutí vypadat. „Nikdy v moderní historii Slovenska vláda nepřebírala tak rozvrácenou společnost jako dnes,“ zmínil dnes a slíbil: „Z vlády uslyšíte suverénní hlas.“

Předsedou slovenského parlamentu byl zvolen lídr Hlasu Peter Pellegrini a hned první den naznačil, v jakém duchu se debaty v novém složení Národní rady dost možná ponesou.

Na prvním povolebním zasedání slovenského parlamentu se do něj hned ostře opřel Igor Matovič z hnutí OLaNO, které se nově přejmenovalo na SLOVENSKO.

Pellegriniho prohlásil za „odpad“ a řekl mu, že nemá „rád chlapy, kteří si oblékají červená tanga. Nemám rád chlapy, kteří si do bytu zvou různé pánské návštěvy.“ Někteří přítomní politici pak Matoviče posílali na psychiatrickou léčbu nebo mu připomínali jeho daňové problémy z minulosti.

Jeden nový problém se ale objevil i s přejmenováním jeho strany OLaNO na SLOVENSKO. Podle kolegů z Denníku N není vyloučeno, že shodu názvu s názvem celé země lze teoreticky soudně napadnout.

Konflikt na mnoha úrovních

Zatímco někteří světoví vůdci vyzývají k pauze v bojích mezi Hamásem a Izraelem, aby se do Gazy dostala potřebná pomoc, jiní rozdmýchávají konflikt na úplně jiné úrovni.

Příkladem je třeba turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který dnes ve svém proslovu k poslancům jeho mateřské AKP řekl, že palestinské hnutí Hamás není teroristickou organizací, ale skupinou bojovníků za svobodu, kteří chrání svou zemi. Zároveň zrušil návštěvu Izraele.

A do Izraele se zřejmě jen tak nepodívají ani noví představitelé OSN. Stát totiž v reakci na výroky generálního tajemníka Antónia Guterrese pozastavil vydávání nových víz. Guterres mimo jiné vyjádřil znepokojení s „jasným porušováním mezinárodního humanitárního práva“ v Pásmu Gazy a uvedl, že útok Hamásu 7. října nepřišel „ve vzduchoprázdnu“.

„V zásadním okamžiku, jako je tento, je klíčové, aby bylo jasno ve věci principů – počínaje základním principem, jakým je nutnost brát ohled na civilisty a chránit je,“ citovala jej agentura Reuters během jeho vystoupení na úterním jednání Rady bezpečnosti OSN.

Podotkl také, že humanitární pomoc, která v těchto dnech do Gazy proudí, je „kapkou v moři ve srovnání s tím, co je potřeba“. Jeho slova ostře kritizoval izraelský velvyslanec OSN, podle nějž šéf organizace ospravedlňuje terorismus. Vyzval jej dokonce k rezignaci.

Do Tel Avivu dnes přiletěl také český premiér Petr Fiala z ODS. Po jednání s izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem uvedl, že bude usilovat o to, aby summit EU potvrdil jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu. „Hamás je teroristická organizace, podle toho k ní musíme přistupovat, musíme si být jistí tím, že žádné evropské peníze nebudou využity na podporu terorismu,“ uvedl na sociální síti X.

Situace v Izraeli a v Pásmu Gazy bude totiž jedním z hlavních témat zasedání prezidentů a premiérů Evropské unie, které začíná ve čtvrtek v Bruselu. Česku, ale i Rakousku či Německu vadí některé formulace v připravených závěrech jednání, kde se hovoří například o podpoře vyhlášení takzvané humanitární pauzy, jak popisuje ČTK.

Současná válka znovu a znovu ukazuje, jak moc je potřeba kvalitní novinařina a přítomnost reportérů v místě konfliktu. Jedním z českých novinářů, který do terénu vyjel, je i šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč, který byl například jedním ze zástupců médií, kteří na začátku týdne zhlédli drastické záběry z útoku Hamásu. Co viděl, sepsal v obsáhlé reportáži Tohle je horší než válka: Co ukázaly neveřejné záběry z útoku Hamásu?.

Australský novinář a profesor Phillip Knightley ve své knize o válečných novinářích často opakoval, že když reportéři nemají přístup k událostem v konfliktních oblastech, pravda se stává první obětí. Podobně jako v jiných válkách i tady taková možnost bohužel často chybí.

„Jako akreditovaní novináři bychom měli moct jezdit po celé zemi, ale podle slov ostatních novinářů se nedostaneme blízko Gaze a na sever země nás také nepustí,“ vysvětlil ve Studiu N aktuální limity práce na místě Vojtěch Boháč.

Tak či tak všem novinářům, kteří se o to neúnavně pokouší –⁠ ať už v případě války mezi Hamásem a Izraelem, nebo ruské války na Ukrajině –⁠ patří velké díky.

Fotografie dne

Robert Fico se stal počtvrté premiérem Slovenska. Jmenovala jej prezidentka Zuzana Čaputová. Vzdálenost mezi oběma osobnostmi slovenské politiky je obrovská jak na snímku, tak v přemýšlení nad budoucností země. Fico například na rozdíl od dosavadního postoje Bratislavy odmítá dodávky zbraní Ukrajině bránící se ruské vojenské invazi.

