Jeden padl, druhý šťastně přežil. Dva Češi z elitní britské jednotky mají po 80 letech jména, tváře i příběhy

Na skupinku vojáků na egejském ostrůvku Levita zahajuje palbu jedna skupina Němců zleva a druhá zprava. Obě jsou silnější než britský oddíl, který má brzy prvního padlého. Po krátkém boji jednotka desátníka J. E. Harrise kapituluje. Je odpoledne 24. října 1943.

Po osmi desítkách let bude málokdo vědět, kým padlý voják byl. Když si člověk projde britský vojenský hřbitov na nedalekém Rhodu, náhrobek se jménem H. Federmann nevzbudí na první pohled dojem, že by šlo o českého skauta z Plzně.

Změní to až skautský webový projekt Hrdinové války, zaměřený na skauty, kteří padli nebo zahynuli v přímém důsledku druhé světové války.

Právě ze skromného záměru doplnit k Federmannovi na webu projektu údaje objev vzešel, popisuje archivář a skaut Miroslav Eisenhammer na webu Vojenského historického ústavu.

„Výsledkem bylo objevení u nás dosud neznámé ‚české stopy‘ v bojích ve Středomoří a skutečnosti, že pověstná britská speciální jednotka LRDG měla ve svém středu i dva bojovníky původem z Československa,“ píše archivář Státního oblastního archivu v Plzni, který se tématu podrobně věnuje v aktuálním čísle časopisu Historie a vojenství.

Za nepřátelské linie

Kdyby tu jednotku pojmenovávali Češi, místo Long Range Desert Group (LRDG) by jí možná říkali Pouštní dálková skupina. Vojáci určení k nájezdům či průzkumu daleko za nepřátelskou linií – dnes to zní jako známá náplň činnosti speciálních jednotek, ale ve druhé světové válce to bylo něco nového. Stejně jako velký rozvoj speciálních sil.

LRDG původně sestavili z Novozélanďanů, vojáků z britské jihoafrické kolonie Rhodésie a samozřejmě Britů. Byli vycvičení a vybavení k přežití, ukrytí i boji v severoafrické poušti.

A proslavili se tam. Oddíly z jednotky dobrovolníků, jejíž velikost nikdy nepřesáhla 350 mužů, dlouhodobě skrytě monitorovaly pohyb vojsk Osy daleko za linií a hlásily ho vysílačkou spojeneckému velení. Jejich nejsmělejší akcí ale nejspíš byl úspěšný nájezd na letiště Barce.

Operace Karavan obnášela téměř 1900 km dlouhou cestu africkou pustinou k letišti Barce v Libyi. Tam příslušníci LRDG s malými vlastními ztrátami zničili řadu cenných letadel (Italové udávali šestnáct zničených a sedm poškozených, Britové 35 zničených).

Po vítězství v Africe, k němuž nemalou měrou přispěla, putovala LRDG do Libanonu, aby se přeškolila na válčení v horách. A tady se její osudy potkaly s Herbertem Federmannem.

Vyrovnat se Hanušovi

Herbert se narodil ve Vídni v květnu 1921. Jeho otcem byl podle archiváře Eisenhammera středoškolský profesor jazyků a sionistický aktivista Vítězslav Federmann. Rodina našla domov v Plzni, Herbert si zamiloval lyžování a horskou turistiku a stal se skautem.

Federmannovým, vědomým si toho, že by je v nastupující temné době nečekalo nic dobrého, se po německé okupaci Čech a Moravy podařilo odjet do Velké Británie. To už s nimi ale Herbert nebyl; od podzimu 1938 pobýval v britském mandátním území Palestina. V zemi, o níž od konce 19. století Židé snili jako o své budoucí domovině a stěhovali se do ní z mnoha koutů světa.

Herbertův starší bratr Hanuš se v Británii stal navigátorem československé 311. bombardovací perutě RAF. A Herbert nechtěl zůstat pozadu. Nejdříve se dal k dělostřelcům, pak podle archiváře Eisenhammera objevil náborovou kampaň na vojáky znalé lyžování a horolezectví. Britové už tehdy