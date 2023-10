Právo je na straně Izraelců! Ne, Palestinců! Jak se v Česku debatuje o krvavé válce na Blízkém východě

Komentář Michaela Romancova: Ve veřejném prostoru zaznívají silné názory na to, kdo nese vinu za situaci na Blízkém východě. Nakolik je na straně Palestinců, arabských států, či naopak Izraele? Soudy, odsudky i jednoznačnou podporu té či oné straně pronášejí novináři, politici i osobnosti z nejrůznějších oborů. Má to ale jedno dost podstatné úskalí. Pojďme si rozebrat jaké a komu to nejvíce hraje do karet.