Izrael je teď ochotný naslouchat jen hlasům z Washingtonu. Ty mu radí, aby se neukvapil

Nebýt opatrnějšího postoje Spojených států, Izrael by už zřejmě spustil pozemní invazi do Pásma Gazy. Vyplývá to z vyjádření nejrůznějších nejmenovaných diplomatů pro média, podle kterých chtějí Američané pokračovat v jednání o rukojmích a minimalizovat počet civilních obětí.

Administrativa Joea Bidena vyjadřuje Izraeli plnou podporu. Americký prezident v jednom z nejemotivnějších projevů ve funkci označil teroristické útoky Hamásu za „čiré a nefalšované zlo“ a toto palestinské hnutí přirovnal k Islámskému státu. Zároveň vyzval Kongres ke schválení dodatečné vojenské pomoci Izraeli ve výši čtrnácti miliard dolarů.

Během své návštěvy Tel Avivu ale Biden podle zdrojů deníku New York Times kladl izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi také nepříjemné otázky. Bidena mimo jiné zajímalo, kdo