„Ty ses zbláznil. Já neumím dělat noviny!“

Hrad mi soustavně ničil práci

Dobře. Jak si tedy ty námluvy pamatuješ ty?

Víš, kde jsem pracovala, že? Na vnitru jsem dělala bezpečnostní politiku státu. A v letech 2017 a 2018 jsem byla už příšerně frustrovaná z české politiky a ze všech tlaků, které jsem cítila i na ministerstvu.

Na podzim byly volby, Andrej Babiš šel dělat premiéra. Čekaly nás prezidentské volby. Oznámila jsem svému řediteli, že když Miloš Zeman vyhraje druhé funkční období, začínám si hledat jinou práci.

Chápu občanskou frustraci, ale měl Hrad tak silný vliv na tvou práci?

Ničili ji. Soustavně. Měla jsem s prezidentskou kanceláří dlouhodobé problémy, bylo to velmi nepříjemné. Nemohu to rozebírat do detailů. Zpočátku se mi dařilo je občas nachytat, protože jsem měla dlouholetou úřednickou zkušenost. Než se stihli vzpamatovat,