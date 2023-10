Jak začínal Deník N. Těžkost chvil, o které dnes mluvím poprvé

Nevím, jestli to tak mám jen já, anebo naopak spousta lidí. Ale na největší bláhovosti svého života jsem obvykle kývl jakoby mimochodem, se samozřejmostí zjevně protikladnou k závažnosti činěného rozhodnutí, veden jakousi vnitřní potřebou či přesvědčením.

Bylo to tak i v dubnu 2018. Na ten páteční večer si pamatuju, jako kdyby se odehrál před týdnem, a ne před více než pěti lety.

Sedíme se ženou v obýváku a domlouváme se, co podnikneme o víkendu. Byl jsem tři týdny po vyhazovu z Aktuálně a stále jsem neměl jasno v tom, co dál profesně podniknu. Nepochyboval jsem o jednom: beru si volné léto a do práce se vrátím s podzimem. Otevřená pro mě zůstávala varianta vyzkoušet si zcela novou branži. Na začátku páté dekády života a po téměř čtvrtstoletí v novinařině mi na takovou změnu přišel potenciálně vhodný a nejvyšší čas.

Zazvonil telefon, na displeji se objevilo jméno Honzy Simkaniče. Znali jsme se velmi povšechně, z jedné dávnější pracovní schůzky a z jedné nedávné ad hoc nepracovní pod kaštany u piva na Letné. Telefon jsem bral spíš neochotně, byť zvědavost šimrala.

S přímočarostí sobě vlastní, která mě bude intenzivně inspirovat další roky, na mě Honza vybalil, že jej oslovili investoři hodlající založit český Deník N s nabídkou, aby ho dal dohromady, a chce se mě zeptat, zda bych s ním do toho šel jako šéfredaktor.

Tím nastal konec klidného večera, konec mého pracovního volna, během nějž jsem se chtěl naučit španělsky a zvládnout řadu dalších věcí, na které v kataklyzmatických třinácti letech v Aktuálně nebyl čas.

Ne, definitivně jsem se po tomto prvním telefonátu nerozhodl. Vnitřně jsem však cítil, že to není výzva, kterou odmítnu.

Co jsem si tím způsobil, si velmi dobře pamatuju dosud. Od června, kdy bylo o vzniku českého Enka jasno, do září, kdy měla redakce v omezeném režimu začít pracovat, jsem absolvoval desítky a desítky schůzek, jejichž smyslem bylo nalákat do nově vznikající redakce špičkovou sestavu novinářů.