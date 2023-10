Co by mi chybělo (k 5. narozeninám Deníku N)

Představte si, jak by vám bylo, kdyby tu Deník N nebyl. Prý je to skvělý způsob, jak zjistit, jaká je síla nebo hodnota nějaké značky.

Mně osobně by to bylo hodně líto. Ne proto, že bych neměl co na práci. Ale chyběli by mi všichni, které jsme si se šéfredaktorem Pavlem Tomáškem vybrali, a moc dobře jsme věděli proč. Pro jejich nadšení, odvahu, obětavost, profesní poctivost a velké srdce, které potvrzují den za dnem už těžko uvěřitelných pět let. Pro jejich humor, nadhled, empatii a smysl pro společnou věc.

Chyběli by mi předplatitelé, kteří dokážou být nesmírně nároční, ale také obdivuhodně velkorysí. Chtějí, abychom byli co nejlepší, nejpřesnější a nejvýstižnější, přitom umějí leccos odpustit, protože vědí, že novinařina je ze své podstaty odsouzena k nedokonalosti. A za tak nehmotnou práci, jako je poskytování informací, dokážou dokonce zaplatit (což v našich krajích pořád není samozřejmost) a leckdy pomoci ještě něčím navíc.

Chyběli by mi čtenářky a čtenáři, byť popravdě asi ne úplně všichni. Skuteční čtenáři, kteří nečtou jen titulky, ale před napsáním reakce dočtou až na konec článku, i kdyby s ním nakonec nesouhlasili nebo v něm našli nějakou chybu, ti by mi chyběli určitě. Protože bez nich by ta práce nedávala smysl.

Chyběl by mi nářek politiků, kteří se vztekají, že jim neprošla nějaká nepravost bez povšimnutí nebo tak snadno, jak doufali, nebo že nemohou nějakou lež či manipulaci šířit tak lehce, jak si usmysleli. A že jich za těch pět let bylo.

Chyběl by mi pocit, že mezi námi jsou lidé, kterým záleží na tom, v jakém světě žijeme, i když se ten svět často řítí bůhvíkam. Bez nich by Deník N nevznikl.

Chyběly by mi výjimečné a skvěle napsané texty, neotřelé pohledy na věc, čtenářská setkání s moudrými, podnikavými nebo zajímavými lidmi, reportáže i tvrdě odpracovaná investigativní zjištění, spousta praktických postřehů a rad, ale i texty, se kterými jsem mohl vášnivě nesouhlasit. A na závěr ještě jízlivé poznámky, ty by mi opravdu chyběly.

Chyběl by mi ten příběh o myšlence předem odsouzené k nezdaru, která se nenechá zlomit ani odradit, ale nakonec se po velkém úsilí propracuje k úspěchu.

Věřím, že něco z toho by chybělo i vám. Ostatně, máte na tom svůj podíl. Tohle je knížka, která je toho důkazem. Důkazem naší společné snahy rozumět lépe světu.

Děkujeme vám za to.