Zábavná dokumentaristická road movie plná nečekaných situací a zvratů s kriticky důležitou zprávou o nutnosti mezigeneračního dialogu, o světě rodičů a dětí, a především o možné budoucnosti naší planety. Po premiéře na 27. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava bude snímek Jiříkovo vidění 2. listopadu uveden do kin.

Dokáže český vědec se svou dcerou zachránit planetu před klimatickou krizí? Dokumentární film Jiříkovo vidění, který zachycuje jejich společnou pouť za snížením globální uhlíkové stopy, jde do kin

„Natáčet environmentální dokument dnes může být vnímáno jako vEzení se na vlně trendu. Ale co když musím? Když se mi narodily děti, uvědomila jsem si, že prožívám něco jako dnes často pociťovaný environmentální žal. Musela jsem začít něco dělat. Chtěla jsem předat dětem svět k žití. A měla jsem to štěstí – tátu, který už o tom nějaký pátek přemýšlí. Jeho myšlenka mezi apokalyptickými scénáři zazářila nadějí,“ popisuje vznik filmu režisérka a jedna z hlavních protagonistek Marta Kovářová.

Film zachycuje společnou pouť Marty a jejího „taťoucha“ RNDr. Jiřího Svobody, CSc., DSc., který má ideu, jak zachránit planetu prostřednictvím jednoduché globální daně. Nikdo ho ale nechce poslouchat. Marta se to rozhodne změnit a společně se nakonec dostanou až na nejdůležitější klimatické summity a představí ji politickým špičkám i ekologům. Humor do filmu přinášejí jejich rozdílné charaktery a společně vymyšlené strategie, jak a komu ideu předkládat. Pokusy o pronikání do veřejných struktur obnažují povahu moci, která rozhoduje o tom, kdo, s jakým tématem a kam může vstupovat.

„Film s jasným environmentálním apelem je i zábavnou sondou do života rodiny. Reflektuje nevšední vztahy umění a vědy a otce s dcerou, které spojuje plán na záchranu planety,“ říká o filmu producent Jan Bodnár.

Všichni oslovení se shodují na tom, že Jiřího ustanovení světa by bylo ideálním řešením. Přesto po čtyřech letech putování se svojí myšlenkou celosvětové uhlíkové daně a dividendy pro všechny stojí sami proti všem. Přicházejí s nápadem příliš pozdě? Nebo příliš brzy? Ačkoliv se jim nedaří uspět na poli mezinárodní politiky, objevují nečekané rozměry svého společného vztahu a díky tomu jedou ze světového summitu v Glasgow domů s písní na rtech. „Tax The Carbon Globally!“

Silný osobní příběh, Jiřího humor a charisma, Martiny originální písně, syrový filmový materiál a inspirativní nápad na záchranu světa vytváří nepřehlédnutelný snímek s potenciálním celospolečenským dopadem. Martin cíl je jasný: „Nechť film inspiruje diváky k odvaze pro velké činy, přestože se třeba nyní zdají být neuskutečnitelné!“

Film je promítán v kinech po celé České republice od 2. listopadu 2023 a můžete se těšit na množství projekcí a následných debat s tvůrci a odborníky. Více informací a přehled projekcí najdete na www.filmjirikovovideni.cz.

Zveme vás na oslavu našich pátých narozenin! Budeme rádi, když si přijdete popovídat s naší redakcí 31. října od 19.00 do Technologického centra UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1. Vstup je zdarma, podmínkou je pouze registrace v tomto formuláři. Na oslavě pokřtíme tři nové knížky a večer vyvrcholí dražbou na podporu nezávislé novinařiny. Více info tady.