Přivedli jsme ke společnému rozhovoru Arména a Ázerbájdžánce. Odpovídali, kdo může za pád Karabachu a jak dosáhnout míru

Spolu s 19. zářím nastal konec Náhorního Karabachu neboli mezinárodně neuznané republiky Arcach na ázerbájdžánském území, která byla osídlena arménskými obyvateli. Ti ale v důsledku bleskové zářijové ázerbájdžánské ofenzivy ve valné většině uprchli do Arménie. Kde se vzal tak rychlý konec? Co nám události říkají o geopolitickém rozvržení moci i ruské síle na Kavkaze? Jak je to doopravdy s nevraživostí mezi Armény a Ázerbájdžánci a dokážou spolu vůbec mluvit? Deník N měl možnost o tom vést společný rozhovor se dvěma experty z obou znepřátelených zemí, Davidem Petrosjanem a Najminem Kamilsojem.