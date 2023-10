Ubližujeme zvířatům mnohem víc, než si připouštíme. Filozofka Nussbaum to chce změnit

Americká filozofka Martha C. Nussbaum je přesvědčena, že zvířatům dlužíme skutečnou spravedlnost. Vypracovala proto vlastní etický přístup, který by podle ní mohl zajistit prosperující život každému jednomu vnímavému tvorovi – savcům, ptákům nebo rybám, jedincům domestikovaným i „divokým“. Naplnění její vize by si žádalo významné změny v našem přemýšlení, návycích i zákonech. Nussbaum je ale přesvědčená, že bychom se o to přesto měli pokusit. „Lidé jsou slabí a nedokonalí. Proto potřebujeme zákony!“ říká jedna z nejvýznamnějších filozofek dneška pro Deník N.

Virginia má velké, jantarové oči. Je citlivá – když slyší hudbu, která se jí líbí, znehybní a poklesnou jí víčka; nejraději ze všech má píseň Amazing Grace. Také je ale často v pohybu. Prochází se po širých pláních a přímo pod trupem spolu s ní kráčí mládě. Tak jako mnoho jiných slonic, i ona je skvělá matka – navíc připravená obětovat za něj i vlastní život.

„Nyní si představte něco, co by se mohlo stát – a co se také často stává. Virginia leží na boku, mrtvá, kly a trup má odseknuty mačetou nebo odřezané pilkou na železo, ve tváři má červenou krvavou díru. (…) Ostatní samice se shromáždí kolem ní a marně se její tělo snaží zvednout choboty. Nakonec to vzdají a posypou ostatky zeminou a trávou. Slůně se ztratilo – velmi pravděpodobně ho vzali, aby ho ve Spojených státech prodali do některé zoologické zahrady, která se o původ příliš nezajímá,“ končí Martha C. Nussbaum Virginiin příběh.

Ten – a spolu s ním i příběhy dalších čtyř zvířat – je však jen pomůckou, berličkou pro čtenáře hned v úvodu nové knihy americké filozofky. Teorie, kterou v ní Nussbaum nastiňuje, totiž rozhodně není jen o pár tvorech s vlastním jménem a příběhem. Je o každém zvířeti na této planetě, které má svůj vlastní pohled na svět, které cítí potěšení i bolest, používá smysly, plánuje, touží. Je o zvířatech, která na cestě za svými tužbami narazí na překážky. A především je o těch, u nichž překážky vyplývají ze skutečnosti, že jim uškodil člověk – a to i přesto, že si už dávno mohl a měl své nespravedlivé jednání uvědomovat.

Martha C. Nussbaum tvrdí, že téměř všichni – včetně jejich milovníků – o zvířatech uvažujeme nesprávně. Odmítá dominantní etické přístupy, které vytyčují, jaké chování je vůči zvířatům spravedlivé. Vyzývá nás, abychom si osvojili její pohled. A jako filozofka, která se zabývá i právem, chce, aby její teorie nezůstala jen teorií.

Nad její novou knihou je jistě možné přemýšlet jako nad dílem politické filozofie – nad publikací, jejímž cílem je ukazovat nám nové úhly pohledu, nastavovat novou laťku přemýšlení a možná i tak trochu provokovat. Martha C. Nussbaum je ovšem přesvědčena, že naším cílem by mělo být, aby se nakonec změnila i právní praxe.

„Rozhodně je to dílo normativní politické filozofie a jako celek není momentálně realizovatelné,“ odpovídá Nussbaum na otázku Deníku N, do jaké míry věří, že by její teorie – nejen její základní premisa, ale i celistvá forma dovedená do důsledků – mohla skutečně ovlivnit i podobu zákonů „Ale podobně jako hnutí za lidská práva má za cíl poskytnout určité konkrétní cíle, které by se měly dlouhodobě prosazovat a vynucovat prostřednictvím domácího i mezinárodního práva. A už nyní existuje mnoho způsobů, jak se k tomu přiblížit,“ dodává.

Nesnadné cíle

„Martha Nussbaum je velmi, velmi důležité jméno, druh filozofky, která když