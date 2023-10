„Musí se to řešit radikální akcí.“ „Chtějí vytlouct peníze.“ Co říkají ředitelé nemocnic, primáři i lékaři na protesty proti přesčasům?

Jednání mezi organizátory protestů a vládou se zatím zasekla na mrtvém bodě. Ministři sice přinesli minulý týden návrhy řešení, podle organizátorů to jsou ale zatím pouze sliby.

Zatím se do protestu zapojila více než polovina lékařů, kteří slouží v nemocnicích. Pokud do začátku prosince nedojde k dohodě, pocítili by to pacienti velmi výrazně.

Někteří vedoucí lékaři nebo ředitelé nemocnic se k akci staví vlažně či vyloženě odmítavě s tím, že do zdravotnictví už stát investoval dost. Namítají také, že bez stovek hodin přesčasů se lékaři nic pořádného nenaučí.

Ti, co protesty podporují, chápou naopak akci jako šanci změnit problémy, které se ve zdravotnictví vlečou už dlouho. Odpůrci i příznivci se shodují, že omezit přesčasy a zároveň udržet stávající rozsah péče není možné. Jediným řešením by v takovém případě byl útlum malých nemocnic.

