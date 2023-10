Bydlení naoko za pár tisíc. V Česku kvete obchod s doklady o ubytování, cizincům umožňují získat vízum

„Sháním potvrzení o bydlení, prosím pouze ověřené zdroje,“ píše uživatelka facebookové skupiny Ukrajinců v Praze. Zatímco využívání virtuálních sídel společností je obecně známou praxí, kterou provozují i české firmy, o nákup potvrzení zajištěného bydlení, kde ve skutečnosti žadatel nebydlí, mají zájem většinou cizinci.

K získání dlouhodobého českého víza, a tedy možnosti žádat o povolení k pobytu je totiž potřeba doložit místo, kde cizinec hodlá v průběhu platnosti víza bydlet. V případě změny adresy by měl nové bydliště nahlásit úřadům do tří pracovních dnů, a to předložením platné nájemní smlouvy nebo potvrzením od ubytovatele. Pokud ale cizinec přichází do země, kde nemá žádné kontakty, je pro něj shánění bydliště přinejmenším problematické. Komplikované je to i pro cizince, kteří bydlí v nezkolaudovaných bytech nebo se v průběhu pobytu stěhují z ubytovny na ubytovnu. Takové bydlení totiž nesplňuje požadavky pro udělení pobytového víza.

V komentářích k uvedenému inzerátu byly i desítky odpovědí s kontakty na osoby, které by mohly potřebné potvrzení poskytnout. Jeden z komentátorů ale napsal: „Být vámi, nepíšu to veřejně, policie ty adresy kontroluje.“ Redakce Investigace.cz se rozhodla tento byznys s doklady v Česku prozkoumat – zjišťovali jsme, kolik takové potvrzení o bydlení stojí, kdo je prodává a zda je pravda, že o obchodování s adresami má povědomí i česká policie.

Kdo jsou obchodníci s adresami?

Oslovili jsme několik obchodníků, kteří doklady o ubytování nabízejí. Své služby inzerují prostřednictvím rusko- a ukrajinskojazyčných kanálů a skupin na platformách Telegram, Vkontakte a Facebook. „Potvrzení adresy na jeden rok včetně poštovní schránky vyjde na 4500 korun,“ sdělil redakci muž jménem Anatolij, jenž inzeruje své služby na Facebooku a Telegramu. V ruštině obchodníci používají výraz