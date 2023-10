Vývoj bojů (607. den): Bitvu o Avdijivku může rozhodnout „terrikon“ – co to je a proč se o něj tolik bojuje

U Avdijivky se srazily i na poměry této války velké síly.

Co nového na frontě u Kupjansku, Dnipra a Robotyne.

Slavný režisér Oleh Sencov popisuje boj, během něhož už byl smířen se smrtí.

Jak vypadají následky použití ATACMS na letišti v Luhansku.

GPS navigace navedla muže ze Sevastopolu k Avdijivce. Její chybu nepřežil.

Mapa dne – Avdijivka

Videa dne – jak startuje Lancet; jak vybuchuje TOS-1

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 22. října. Situace už může na některých místech být jiná.

Bojuje se o avdijivský „terrikon“, Rusové pomalu postupují. V popisech bojů u Avdijivky se na obou stranách nejčastěji opakuje slovo terrikon. Jde o ruský a ukrajinský výraz pro haldu průmyslového odpadu.

Důvodem, proč se o této konkrétní kupě píše tak často, je, že v každé bitvě má výhodu ten, kdo ovládá výšiny. V bojích u Avdijivky o to víc, že jedinou vyvýšeninou je tam právě „terrikon“. Nachází se u severního vstupu do města, a kdyby ho Rusové ovládli, měli by celé město pod sebou.

Ruské i ukrajinské zdroje se v neděli víceméně shodovaly, že se halda ocitla v šedé zóně. Znamená to, že ji neovládá žádná ze stran. Opustili ji ukrajinští obránci, ale Rusové ji zároveň nedokážou obsadit.

V celkovém hodnocení se průběh bojů diametrálně liší podle toho, zda o něm píše ruský, nebo ukrajinský zdroj. Rusové hlásí mírný postup, Ukrajinci bezvýznamné změny. Připomíná to způsob informování o bojích u Robotyne, jen naopak.

Nejucelenější popis situace během víkendu přinesl ukrajinský vojenský zpravodaj Jurij Butusov. I on tvrdí, že „terrikon“ je v šedé zóně, ale přidává důležité podrobnosti. Útok v oblasti podle něj začal