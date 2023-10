Poláci si splnili domácí úkol, Slováci mají čtyři roky na doučování

V srpnu jsem byl v severovýchodním Polsku, v oblasti velkých jezer, severských lesů, losů a vlků. Kdysi nejchudší část Polska je dnes na pohled bohatší než náš Šariš či Zemplín, o kvalitě silnic ani nemluvě. Moji polští přátelé však uprostřed té slunečné pohody viděli nadcházející temno: „Pokud se Kaczyńskému podaří potřetí vládnout, je s námi konec,“ říkali. Vesele jsme si připili na neveselé zítřky.

Jenže Poláci Kaczyńského porazili. Jejich vítězství je mnohem důležitější, než by bývalo bylo to slovenské. Pokud už měli v některé z těchto dvou zemí zvítězit demokraté, je lepší, že zvítězili v Polsku. Je to dokonce lepší i pro nás, neboť Poláci vlili naději Evropské unii, jejíž součástí jsme.

Díky polským volbám se bude Robertu Ficovi na Slovensku mnohem obtížněji ničit demokracie. Kaczyńského Polsko dosud svazovalo Bruselu ruce při obraně demokratických hodnot, například nezávislosti justice. Bylo prostě příliš velké, což umožňovalo Maďarsku – a umožnilo by i Slovensku – beztrestně zavádět autoritářský režim. Nyní však malí autoritáři jako Viktor Orbán a Robert Fico ztratí v Polsku ochránce; získají v něm naopak silného protivníka.

Ženy a mladí lidé

Navzdory obavám z naší nejbližší budoucnosti máme tedy důvod k radosti. A od Poláků se můžeme učit, jak zvítězit v dalších volbách.

Zde je několik jejich lekcí.

První je nebývalá mobilizace voličů (74 procent), volit přišlo více žen než mužů a více mladých lidí do 29 let než voličů nad 60 let. Polskou demokracii tedy doslova zachránili ženy a mladí lidé. Opozičním stranám se podařilo je přesvědčit, že budoucnost svobody mají ve svých rukou.

Výsledek překvapil i mé polské přátele, protože po