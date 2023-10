Výstava Národní galerie Praha Petr Brandl: Příběh bohéma prezentuje po více než padesáti letech život a dílo největšího českého barokního malíře

Geniální malíř, ale také bohém, rebel, notorický dlužník, nevěrný manžel, velký gurmán, elegán a vězeň. Život slavného barokního malíře Petra Brandla (1668–1735) by vydal na hollywoodský velkofilm. O tom, že barokní umění nemusí nudit, vás přesvědčí výstava ve Valdštejnské jízdárně, která trvá do 11. února 2024. Brandlův život můžete také hlouběji poznávat prostřednictvím biografické divadelní hry ve Vile Štvanice.

O žádném baroknímu umělci nemáme tolik informací jako právě o Petru Brandlovi. Detaily jeho života známe díky dochovaným urgencím od početných věřitelů, kterým slavný malíř dlužil. Paradoxně se dá konstatovat, že kdyby nedlužil, nesoudil se s manželkou o platby výživného a nevzdoroval povinnému členství v malířském cechu, nevíme o Petru Brandlovi skoro nic.

Pražský rodák umělecký talent zdědil po svém strýci, dvorním zlatníkovi Marku Hrbkovi. Mladý Brandl nedochodil ani šest tříd jezuitského gymnázia. Již v mládí však projevoval nesmírné umělecké nadání a talent, které jej přivedly do učení k dvornímu malíři Kristiánu Schröderovi. Tento průměrný malíř nemohl Brandlovi poskytnout „vysoké umění“, pracoval však jako inspektor císařské hradní obrazárny a díky němu získal mladý Brandl přístup k dílům velkých mistrů renesance, jako byli Tizian či Tintoretto, a také obrazům slavného Petra Paula Rubense. Brandl se brzy osamostatnil a od počátku kariéry neměl nouzi o zámožné klienty. Se šlechtici se setkával i při míčových hrách v malostranské míčovně – tam totiž majiteli dlužil za rakety a míčky. Malířskému cechu, tedy profesnímu sdružení, byl trnem v oku, protože celoživotně vzdoroval povinnému členství. Malířovu vzdorovitost a nezkrotný temperament pak dokládá písemný záznam o potyčce. Brandl tenkrát čelil obvinění z napadení a hrozilo mu vězení, před kterým ho tehdy ještě zachránila kauce.

Zajímavou kapitolou Brandlova života je jeho manželství. Malířova manželka Helena Františka rozená Klossová pocházela z umělecké rodiny, ale pochopení pro umělcův bohémsky vedený život vskutku neměla. Byl to sňatek z rozumu, ryze pragmatický. Brandl rozhodně nebyl rodinný typ. Za svými zakázkami často cestoval a nechával se ubytovat a vyživovat šlechtici na jejich honosných sídlech. Helena tak zůstávala sama doma se třemi dětmi a bez financí. Stížnosti na manžela vedla přes arcibiskupskou konzistoř: „Že je chudá, žije v bídě, Brandl že se o rodinu nestará, neplatí výživné, za jinými ženami se otáčí…“ Manželům byl doporučen rozvod nebo usmíření – k ani jednomu však nedošlo a vztah byl víc a víc vyhrocený. Nakonec Helena poslala dopis samotnému císaři Karlu VI. Brandl nelenil a ve svém vlastním dopise císaři manželku popsal jako satorii, která jej jen okrádá o peníze. Podle malířových životopisců byl Brandl „zdravého vzhledu a pohledný“, o přízeň žen tedy jistě neměl nouzi.

Brandl si navíc na svém vzhledu velmi zakládal, což dokládají nezaplacené účty u malostranského obchodníka, kde si malíř pořídil pudr a paruku. Ale nejen to – dluh za 122 zlatých čítal také položky jako víno z Kanárských ostrovů, florentský a boloňský tabák, parmazán, mortadelu a piniové oříšky. Dluhy se vršily, věřitelů přibývalo a Brandl nakonec skončil v domácí vazbě v Hradci Králové. Forma domácího vězení byla zvolena z toho důvodu, aby malíře naopak přinutila co nejvíce pracovat a tím splácet dluhy. Brandl se tak dostal k velké zakázce pro cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory, kde mu tamní opat zadal obraz na hlavní oltář s námětem Nanebevzetí Panny Marie (dnes v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě), za který obdržel astronomickou částku 4000 zlatých a 24 věder vína, což je v přepočtu 1600 litrů vína v hodnotě 600 zlatých! To však stěží stačilo na pokrytí všech malířových dluhů. Ve stejné době Brandl vážně onemocněl, což víme díky vysokému dluhu v lékárně, kde kupoval léky na nespavost, revmatismus, nechutenství a zažívání.

Závěr bohémova života byl pohnutý – v roce 1734 se odstěhoval do Kutné Hory, kde o rok později 24. září také zemřel – údajně velmi nedůstojně na hnoji za hospodou U Černého koníčka, kam si šel právě odskočit. Při prohlídce jeho bytu se nenašlo téměř nic – ani malířské potřeby. Brandlův pohřeb byl vypraven na obecní náklady a v průvodu šlo na tři sta horníků se zapálenými kahanci. Brandlovo tělo bylo pohřbeno v kutnohorském kostele Panny Marie na Náměti. Víme také, že v roce 1841 byl hrob znovu otevřen: „Byl hrob vykopán a v něm nalezena v rakvi zcela již ztrouchnivělá kostra z větší části zetlelá, při níž u hlavy byla malířská paleta, na prsou malý dřevěný krucifix a z obuvi dva podešvy…,“ stojí v zápisu. Největší malíř českého baroka tedy zemřel sám, chudý a nemocný. Jeho odkaz a dílo můžete na vlastní oči zažít na výstavě Národní galerie Praha ve Valdštejnské jízdárně.

