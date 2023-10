Náš tradiční volič, věřící nebo nevěřící, je myslící, říká Jurečka. Konference lidovců mířila hlavně na mladší

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka slibuje voličům zelenější politiku, moderní technologie, bezpečnější migraci a do roka i dost míst ve školkách a alternativních službách pro děti od dvou let. KDU-ČSL se tak snaží zastavit odliv voličů. Na pražské programové konferenci S láskou ke všem generacím představila tři základní pilíře: rodina, bezpečnost a udržitelnost, které jí mají pomoci udržet tradiční voliče, a navíc získat nové a mladší.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak chce KDU-ČSL zajistit 70 000 míst pro děti předškolního věku?

Jak usilovali lidovci o společnou kandidátku Spolu pro Evropský parlament?

Jaká bude strategie pro senátní a krajské volby?

Přistoupí tradiční voliči KDU-ČSL na to, že si mají pořídit solární panely a tepelná čerpadla?

Projde kompromis týkající se manželství pro všechny?

Právě skončila vaše programová konference. Máte pocit, že témata i složení řečníků osloví i vaše konzervativní voliče v klasických baštách KDU-ČSL? Nemluvil tady vlastně nikdo z těch, kdo patří mezi konzervativnější lidovce.

My jsme to kombinovali tak, že jsme určitě témata i řečníky cílili na část pevného jádra našich voličů, na ty voliče, řekněme, i více konzervativnější, kteří jsou třeba z mého regionu, starší a podobně. K těm hovořila hlavně Šárka Jelínková, Tom Philipp, do určité míry i já.

A pak jsme se snažili cílit i na voliče, kteří o volbě KDU-ČSL uvažují. Těm bývá většinou pod 35 let a začali řešit to, že mají první dítě, řeší rodinné problémy. A zároveň je to generace lidí, kteří naléhavěji vnímají výzvu klimatické změny. Těm je třeba přinést racionální odpovědi.

Nebojíte se, že jste byli přece jenom trochu moc liberální, což starší a konzervativnější voliče může od vás odklonit, ale mladší přitom nepřijdou?

Já jsem v úvodu jasně říkal – a znovu to podtrhnu –, že pro nás je dlouhodobě důležitá odpovědnost, solidarita a konzervativní přístup k životu.

To znamená, že máme modernizovat a inovovat to, co je dobré a nutné, a zároveň zachovávat, opečovávat a chránit to, co je stabilní a osvědčené. Domnívám se, že pro konzervativního voliče je velmi důležitý přístup k rodině, ale i k půdě, k vodě, k životnímu prostředí. To jsou velmi silné konzervativní