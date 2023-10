Děcka/práce: Pět rad, jak mluvit s dětmi o válce

Newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce je o rodině a chcete ho číst, když si od té své potřebujete oddechnout. V tomhle vydání se podíváme na to, jak nejlépe dětem vysvětlit konflikty, které se ve světě odehrávají. A také na to, jak vypadají nová pravidla pro home office rodičů. Nebo na to, proč Polky nechtějí mít děti.