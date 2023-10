Když jí zemřela dcera, byla ve vězení. Kreml jí kondoloval, přesto pořád věří v Rusko

Ruskou novinářku a aktivistku Anastasiji Ševčenko obvinili, zatkli, poslali do vazby a pak do domácího vězení. Ztratila svobodu, klidný spánek i sedmnáctiletou dceru Alinu. Kondoloval jí sám mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ona ale k nikomu nenávist necítí. Místo toho se snaží přesvědčit v Evropě žijící krajany, že svobodné Rusko za osobní oběti stojí.

Na co jsme se také ptali: Jaké to je, když vám seberou možnost chránit vaše děti?

Co lze obětovat kvůli lásce k vlasti?

Vypěstovali si Putina sami Rusové, nebo na jeho zločinech nemají žádný podíl?

Kdy vám bylo nejhůř?

Být mámou, když sedíte v kriminále, je strašně těžké. Ani pak, když už jsem byla „jen“ v domácím vězení v Rostovu nad Donem, kde jsme tehdy žili, jsem jako matka nemohla fungovat. Děti nebyly přes den doma a já jim nesměla ani zatelefonovat. Nevěděla jsem, co dělají, kde jsou, jestli se jim něco nestalo…

Když onemocněly, nemohla jsme jim nijak pomoct. Za ty dva roky byly samozřejmě nemocné několikrát a já nesměla ani pozvat doktora, aby je ošetřil, protože podle pravidel domácího vězení nesměl do bytu nikdo kromě nás vstoupit. Můj syn tehdy chodil do první třídy. Předtím jsem všude chodila s ním, ale teď to najednou nešlo. Někdy pomohla moje máma, jindy jsme prosili dobrovolníky, aby ho doprovodili.

Jednou ho máma šla vyzvednout do školy, ale on tam nebyl. Ztratil se. Musela jsem zůstat doma, nepustili mne ho hledat. Venku po něm pátrala máma, moje dcera i cizí lidé. Tehdy bylo minus 18. Na Rostov něco neobvyklého. Tři hodiny ho nemohli najít. Šel sám ze školy a zabloudil.

Volala jsem svému advokátovi, protože to byl jediný člověk, kterému jsem telefonovat směla. Řekla jsem mu, že už nemůžu. Že ta pravidla domácího vězení poruším a vyrazím ven hledat syna, protože už nedokážu nečinně sedět a čekat. Představovala jsme si, jak je někde maličký, schoulený sám na ulici, v tom mrazu. Vzápětí