Studio N: Móda jako společenská otázka. Co o nás říká naše oblečení?

Nikdo z nás se neobléká ve vzduchoprázdnu, módou komunikujeme všichni. Tak by se dala shrnout premisa nové knihy Véronique Hyland, ve které se tato novinářka na módu nedívá jen jako na nezbytnou součást našich životů nebo povrchní kratochvíli, ale jako na klíč k mnoha společenským tématům. Proč nosíme to, co nosíme? Vítek Svoboda se v podcastu ptá redaktorky Karolíny Klinkové.