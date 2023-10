Nebude to jen pozemní, ale i podzemní operace. Jak si Izrael může poradit s tunely pod Gazou

„Představte si Pásmo Gazy jako dvouvrstvé území. Jedna vrstva je pro civilisty a druhá je pro Hamás. My se snažíme dostat se právě do té druhé vrstvy,“ řekl mluvčí izraelské armády.

Izraelci rozsáhlou síť tunelů přezdívají metro Gaza a přesně nevědí, kam vedou všechny jeho tunely a co ukrývají.

Terrorists from Hamas have shown their underground storage for rockets.

It was for the construction of such concrete tunnels that international aid to Gaza was sent. pic.twitter.com/aD6NwkBvVR

