Ministři lékařům slíbili méně přesčasů a více peněz, protesty ale zatím neodvrátili

Dnešní schůzka zástupců Sekce mladých lékařů České lékařské komory na ministerstvu práce měla rozhodnout, jak bude v nemocnicích vypadat péče o pacienty po 1. prosinci. Odpověď na tuto otázku ale nepřinesla. Lékařům se sice sníží přesčasy a dostanou více peněz na odměny, podle nich to však neřeší jejich hlavní požadavky. V protestu proto plánují pokračovat.

Více než 5600 nemocničních lékařů oznámilo, že od 1. prosince nebudou sloužit žádné další přesčasové hodiny. To znamená, že do večerních, nočních a víkendových služeb by na konci roku nenastoupila téměř polovina nemocničních doktorů.

Chod nemocnic je přitom právě na přesčasové práci závislý. Nemocnice už dříve sdělily, že kdyby k protestu došlo, omezily by se pouze na akutní péči a veškeré plánované operace by musely odložit.

Do akce se zapojila podle organizátorů drtivá většina nemocnic v Česku. Výpověď z přesčasů dávají podle organizátorů i mnozí primáři a přednostové oddělení.

Miliardy na odměňování lékařů

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL) měli na dnešní schůzce přinést kompromisní návrhy, jak chtějí požadavky mladých lékařů řešit.

Lékaři protestují proti novému zákoníku práce, který legalizuje dvojnásobné množství přesčasových hodin. Zároveň žádají upravit zákoník práce tak, aby ho bylo možné dodržovat. Požadují i vyšší nástupní platy neatestovaných doktorů.

Válek dříve několikrát zopakoval, že má zájem na tom, aby k žádnému protestu nedošlo, a že bude hledat řešení.

Dnešní schůzka ale výrazný posun nepřinesla. Ministři oznámili, že