„Kaczyński miluje zvířata a nemá rád lidi.“ Exprezident Kwaśniewski hodnotí polské volby, Putina i svou komunistickou minulost

Ukrajina by měla vstoupit do Evropské unie co nejdřív, říká bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski. Dříve byl přesvědčen, že tento proces musí trvat déle, než trval třeba Polsku, kterému od uzavření asociační dohody zabralo dvanáct let, než se do bruselských struktur zapojilo. Názor změnil i v otázce vstupu do NATO. V rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, proč Ukrajina do Severoatlantické aliance patří, ačkoli před ruskou invazí sám tvrdil opak.