Pointa N: Čeká Brno jaderný horkovod, nebo spíš atomový tunel?

Česko se možná dočká ne jednoho, ale rovnou dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Nejvíc za to lobbují brněnští politici ODS, kteří si tím nejspíš chtějí zajistit slušná čísla v dalších volbách. Když je řeč o volbách, o ty v zemích Visegrádu roste mezi voliči zájem. Čím to je a proč jde o dobrou zprávu?

Dnešní dění vybral a okomentoval Jan Úšela.

Brněnské vrtění jádrem

Včera se otevřela cesta k tomu, aby Česko za jeden z nejdražších projektů své historie nevydalo nějakých 400, ale možná rovnou 800 miliard korun. Že jste si ničeho nevšimli?

To máte tak: V Brně chtěli rozšiřovat spalovnu, která městu i okolí dodává teplo. Jasně, spalování odpadků nezní moc sexy. Podle expertů jde ale o projekt, který by do ovzduší za rok vypustil asi tolik škodlivin, co jeden