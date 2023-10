Z televizní hvězdy přes konspirace až do ministerského křesla. Kdo je možná slovenská ministryně kultury

„Chtěla jsem dělat v televizi, tím se netajím, no a to se mi i splnilo,“ říkala Martina Šimkovičová v promo rozhovoru ještě jako moderátorka Markízy před budovou televize. Dnes už nepatří mezi hvězdy zpravodajství nejsledovanější slovenské televize, populární je na dezinformační scéně, která jí dopomohla vrátit se v nedávných parlamentních volbách do Národní rady na kandidátce SNS, a podle předsedy strany Andreje Danka je žhavou adeptkou na ministryni kultury.