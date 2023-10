Potká se Oprah s harvardským profesorem a napíšou návod na život

Harvardský profesor a publicista Arthur C. Brooks a moderátorka Oprah Winfrey vydali knihu, ve které radí, jak se přiblížit ke šťastnějšímu životu. V čem by měla podle nich naše snaha spočívat? A jak revoluční tento návod vlastně je?

Když Arthuru C. Brooksovi zazvonil telefon a z druhé strany linky se ohlásila Oprah Winfrey, nechtělo se mu věřit vlastním uším.

„Povídám: No určitě, a já jsem Batman. Ne, vážně, kdo tam je?“ zavtipkoval harvardský profesor v podcastu The Tim Ferris Show. Ovšem na druhé straně linky opravdu byla Oprah – moderátorka a producentka, hvězda světového formátu. Brooksovi se ozvala jako vášnivá fanynka jeho práce, konkrétně sloupku, který publikuje v magazínu The Atlantic a kde pravidelně rozebírá, jak žít zjednodušeně řečeno dobrý život. Právě o jeho práci s ním chtěla Oprah natočit rozhovor.

Oběma rychle došlo, že návštěvou v podcastu by spolupráce nemusela skončit. A tak si Brooks sbalil kufry, nasedl na letadlo a na několik dní se s Winfrey zavřel v jejím domě v kalifornském Montecitu. Za tři dny byla na světě osnova jejich budoucí knihy.

Ambicí titulu, který vyšel v září, je přinést čtenářům návod na to, jak žít šťastnější život. Na americkém trhu se kniha okamžitě stala bestsellerem. Vyplývá ovšem její úspěch z toho, že na štěstí přináší jakýsi revoluční pohled? Nebo k ní čtenáře láká spíše to, že ji zkrátka napsaly dvě hvězdy?

Televizní ikona a odborník na štěstí

Oprah Winfrey lze bezpochyby označit za ikonu americké televizní tvorby. Moderátorka, producentka, autorka a filantropka čtvrtstoletí moderovala The Oprah Winfrey Show – talkshow, která dodnes zůstává nejlépe hodnoceným denním pořadem americké televizní historie.

Winfrey si před televizní kamery zvala celebrity i méně známé lidi a často se věnovala i tématům souvisejícím s psychologií či seberozvojem. Ne všichni její způsob moderování či výběr témat oceňovali – někteří ji kritizovali třeba za to, že v práci vydělává na emocích druhých nebo že podporuje kulturu jakýchsi veřejných televizních přiznání o těch nejintimnějších zážitcích a pocitech. S jistotou však lze tvrdit jedno: Svou prací Winfrey už několik desetiletí ovlivňuje nejen popkulturu, ale i svět seberozvoje a vnitřní prožívání jednotlivců.

O příběhu Oprah Winfrey se často mluví jako o příběhu jakéhosi naplněného „amerického snu“– z dívky z neúplné rodiny se stala miliardářka a nejbohatší Afroameričanka; byla první americkou ženou, která svou show vlastnila a produkovala; v roce 2013 ji časopis Forbes označil za nejvlivnější celebritu světa.

Když se ovšem začnete zajímat o to, jaký životní příběh má za sebou její spoluautor Arthur C. Brooks, rychle zjistíte, že