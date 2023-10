Druhý reaktor v Dukovanech může stát miliardy navíc, horkovod nedává smysl, kritizuje záměr bývalý zmocněnec Míl

Vláda chce v příštích desetiletích prosadit výstavbu ještě jednoho nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany, a to kvůli zajištění tepla pro chystaný horkovod do Brna. Zasazují se o to především občanští demokraté z Brna, premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle bývalého vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla plán nedává smysl hned z několika důvodů.