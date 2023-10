Co se děje na zámku Ferdinanda d’Este? Nový majitel bourá bez povolení, místním znemožnil chodit přes park

Barokní zámek v Chlumu u Třeboně, odkud se arcivévoda František Ferdinand d’Este v roce 1914 vydal do Sarajeva, čeká na rekonstrukci desítky let. Nedávno památku koupil podnikatel Daniel Bakaev, oplotil ji a začal s úpravami. Nemá však stavební povolení a úřady jej vyzvaly, ale práce zastavil a pustil je do zámku. On však odmítá s kýmkoli jednat s tím, že je zámek jeho a nikomu nebude říkat, co se uvnitř děje.